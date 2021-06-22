Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы

Хавбек Австрии Баумгартнер забил единственный мяч в важнейшей встрече

Кристоф Баумгартнер / Фото - Sky Sports

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер поделился эмоциями после победы в решающем матче группы C на Евро-2020 против Украины (1:0). Игрок стал автором единственного гола встречи. Его слова передает пресс-служба UEFA.

Пока не могу до конца все осознать – побаливает голова! Но это, конечно, огромное достижение для нашей команды. Дорогая Австрия, наслаждайся этим успехом!

Видео гола Баумгартнера

Защитник сборной Украины Илья Забарный, из-под которого был забит мяч, рассказал о данном эпизоде.