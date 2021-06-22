Поражение, которое может стоить плей-офф. Обзор матча Украина – Австрия
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Хавбек Австрии Баумгартнер забил единственный мяч в важнейшей встрече
09:47
Кристоф Баумгартнер / Фото - Sky Sports
Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер поделился эмоциями после победы в решающем матче группы C на Евро-2020 против Украины (1:0). Игрок стал автором единственного гола встречи. Его слова передает пресс-служба UEFA.
Пока не могу до конца все осознать – побаливает голова! Но это, конечно, огромное достижение для нашей команды. Дорогая Австрия, наслаждайся этим успехом!
Видео гола Баумгартнера
Защитник сборной Украины Илья Забарный, из-под которого был забит мяч, рассказал о данном эпизоде.
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