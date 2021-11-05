Тренер ЦСКА: «Мы доминировали в матче с «Зарей»
Авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Заря» – ЦСКА
Украинцы вновь одержали победу
08:22
фото - ФК Заря
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» переиграла болгарский ЦСКА.
Оба гола луганчан были забиты на последних минутах встречи, а отличились Шахаб Захеди и Сайядманеш.
Статистический портал SofаScore назвал именно первого лучшим игроком встречи, оценив его выступление в 8,3 балла. На счету иранца – гол+ассист.
Самую же низкую оценку в составе «Зари» получил защитник Игорь Снурницын.
После 4-х туров подопечные Скрипника занимают третье место в таблице, минимально отставая от «Ромы» и «Буде-Глимта».
Ранее тренер ЦСКА заявил, что его команду «обокрали» в матче с луганчанами и ЦСКА заслуживал победить.
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