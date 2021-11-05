Авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Заря» – ЦСКА

Украинцы вновь одержали победу

фото - ФК Заря

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» переиграла болгарский ЦСКА.

Оба гола луганчан были забиты на последних минутах встречи, а отличились Шахаб Захеди и Сайядманеш.

Статистический портал SofаScore назвал именно первого лучшим игроком встречи, оценив его выступление в 8,3 балла. На счету иранца – гол+ассист.

Самую же низкую оценку в составе «Зари» получил защитник Игорь Снурницын.

После 4-х туров подопечные Скрипника занимают третье место в таблице, минимально отставая от «Ромы» и «Буде-Глимта».

Ранее тренер ЦСКА заявил, что его команду «обокрали» в матче с луганчанами и ЦСКА заслуживал победить.