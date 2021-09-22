Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты»
Авторитетный портал высоко оценил игру Малиновского в матче с «Сассуоло»
Украинец помог команде добиться положительного результата
12:45
фото - Atalanta BC
В матче пятого тура Серии А «Аталанта» одержала победу над «Сассуоло» (2:1).
Украинский хавбек «богини» отдал в том матче голевую передачу, чем помог бергамаскам набрать три очка.
Авторитетный портал Whoscored оценил выступление полузащитника в 7.5 баллов, что является вторым лучшим показателем в команде. Самую высокую оценку получил Давиде Дзаппакоста (7.9), который был признан лучшим игроком матча.
Напомним, тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини указал на главные проблемы своей команды.