Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты»

Ассист Малиновского помог бергамаскам одержать непростую победу

Джан Пьеро Гасперини / фото - Football Italia

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал для Football Italia победу над «Сассуоло» в матче пятого тура Серии А:

«Хорошая игра, «Сассуоло» тоже нужно отдать должное – у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным. Наши проблемы – нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить».

Украинский хавбек Руслан Малиновский отдал в том матче голевую передачу, чем помог «богине» взять три очка.

Но в предыдущей встрече полузащитник не был настолько полезен. Малиновский получил одну из самых низких оценок за матч с «Салернитаной», а пресса разгромила его за неудачное выступление.