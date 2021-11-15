Азербайджанский игрок «Александрии» заявил о желании выступать за сборную Украины

Хавбека уже пригласили выступать в «молодежке» Азербайджана

Эмиль Мустафаев / фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Эмиль Мустафаев прокомментировал для Azerisport свой вызов в молодежную сборную Азербайджана.

Поздравляю вас с приглашением в азербайджанскую «молодежку». Есть ли какое-то волнение по этому поводу? Ждали предложения из Азербайджана или больше думали о выступлении за украинскую сборную?

«Никакого волнения нет. Играть в сборной Азербайджана хочу, я ждал этого приглашения. Но и за сборную Украины тоже хотел бы сыграть. По этому поводу были определенные разговоры, но конкретного предложения не поступило. И вот, меня пригласила азербайджанская сборная. Посоветовавшись с отцом, я, не мешкая, согласился».

Смотрели игры сборной Азербайджана?

«Да, смотрел. Они приезжали в Киев на турнир. Играли, в том числе, и против украинской сборной. И, скажу вам, что это очень хорошая команда».

Теперь в «Александрии» вы будете считаться легионером. Не создаст ли это вам проблем в плане попадания в состав?

«Думаю, никаких проблем не будет. Легионер я или нет – не имеет значения. Если буду показывать себя с хорошей стороны, то получу игровое время, если нет – играть не буду. Все зависит от меня».

Есть ли у вас цель выступать за национальную команду Азербайджана?

«Если главный тренер основной сборной страны даст мне шанс сыграть за нее, буду очень счастлив. Но прежде всего я должен показать себя в «молодежке».

Не трудно в молодом возрасте играть в премьер-лиге Украины?

«Если верить в себя, быть устойчивым в психологическом плане, то ничего сложного нет. Главное – показывать себя на тренировках с лучшей стороны».

Планируете ли вы в будущем играть за «Шахтер», «Динамо» или хотите перебраться в Европу?

«Шахтер» и «Динамо» – гранды украинского футбола. Но я бы предпочел играть в Европе. Посмотрим, как все получится».

Напомним, мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России.