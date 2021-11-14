Мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России

Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер

Мать защитника «Шахтера» Марка Мампасси Владлена рассказала о ситуации с потенциальным переходом 18-летнего игрока в «Локомотив». Ее слова передает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра – если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно.