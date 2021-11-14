Легенда «Шахтера» рассказал о защитнике, которым интересуются в России
Мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России
Однако была подтвержена возможность перехода в московский «Локомотив»
Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер
Мать защитника «Шахтера» Марка Мампасси Владлена рассказала о ситуации с потенциальным переходом 18-летнего игрока в «Локомотив». Ее слова передает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».
Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.
Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.
Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра – если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно.
Также сообщалось, что интерес к Мампасси проявляют «Зенит» и московское «Динамо».
Комментарии 0