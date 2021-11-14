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Мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России

Однако была подтвержена возможность перехода в московский «Локомотив»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:03
Мать защитника «Шахтера» опровергла, что игрок получит паспорт России
Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер

Мать защитника «Шахтера» Марка Мампасси Владлена рассказала о ситуации с потенциальным переходом 18-летнего игрока в «Локомотив». Ее слова передает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра – если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно.

Также сообщалось, что интерес к Мампасси проявляют «Зенит» и московское «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Локомотив Москва

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