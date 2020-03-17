«Интер» планирует избавится от ряда игроков
«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» хотят заполучить защитника «Интера»
Европейские гранды готовы выложить за игрока 50 миллионов евро
13:44
Алессандро Бастони (слева) / Фото: facebook.com/Inter
Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони попал в сферу интересов европейских грандов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сперва интерес к 21-летнему итальянцу начали проявлять «Барселона» и «Ливерпуль», затем и «Бавария» включилась в борьбу за молодого игрока.
Клубы готовы заплатить за Бастони 50 миллионов евро, но «Интер» не планирует продавать Алессандро, как и хавбека Николо Бареллу – этих футболистов называют будущим не только клуба, но и сборной Италии.
«Интер» готов расстаться с несколькими игроками уже этим летом.
Основной вратарь миланского клуба Самир Ханданович заболел коронавирусом.