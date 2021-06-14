Все-таки без Де Лигта. Лидер обороны сборной Нидерландов не сыграет с Украиной
«Барселона» намерена провернуть трансфер де Лигта
21-летний голландец может переехать в Испанию
11:20
Маттейс де Лигт / Фото - calciomercatowebЗащитник сборной Голландии Маттейс де Лигт нынешним летом может сменить клубную прописку и стать игроком «Барселоны».
Как сообщает Le10 Sport, президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет договориться с «Ювентусом» о трансфере игрока сборной Нидерландов.
Напомним, 21-летний защитник пропустил матч первого тура группового раунда Евро-2020 против сборной Украины (2:3) из-за травмы паха.
В минувшем сезоне де Лигт сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Напомним, другой защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис признан лучшим игроком матча с Украиной.
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