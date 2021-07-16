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«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо

Бразилец больше не входит в планы каталонцев
Футбол Примерa (Испания)
11:20
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
Филиппе Коутиньо / фото - Goal

Один из самых дорогих игроков в истории футбола Филиппе Коутиньо оказался не нужен «Барселоне» и клуб хочет расстаться с ним уже эти летом, сообщает Diario Sport.

Бразилец больше не получит шансов в команде и покинет испанскую команду уже в скором времени.

Каталонцы разочарованы игрой Коутиньо и его постоянными травмами.

Хавбек получил повреждение в конце декабря, однако лечение пошло не по плану. Пришлось делать новую операцию и вместо планировавшихся трех месяцев отсутствия, бразилец пропустил семь.

«Барселона» выкупила полузащитника у «Ливерпуля» летом 2018 года за 145 миллионов евро. За это время хавбек провел в составе «блаугранас» 90 матчей, в которых отметился 37 голевыми действиями.

Основная причина продажи игрока даже не недовольство его игрой, а необходимость разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вновь подписать Лионеля Месси и зарегистрировать новичков клуба на новый сезон.

Напомним, Месси готов отказаться от 50% зарплаты ради того, чтобы остаться в «Барсе».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Филиппе Коутиньо Лионель Месси

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