«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч

Каталонцы не хотят тревожить палестинских болельщиков

фото - The Times of Israel

4 августа «Барселона» должна была провести в Иерусалиме матч с местным «Бейтаром», но из-за напряженной обстановки в стране, руководство «сине-гранатовых» решило не лететь на матч.

Президент израильского клуба Моша Хогег на своей странице в Facebook прокомментировал решение каталонцев:

«К большому сожалению, мы отменяем товарищеский матч с «Барселоной». Мне предоставили на подпись контракт, в котором было недвусмысленное требование провести игру не в Иерусалиме. Также было несколько других требований, которые мне не понравились. После этого я спал с тяжелым сердцем, много думал и решил, что я в первую очередь гордый еврей и израильтянин. Матч «Бейтара» из Иерусалима должен проходить в Иерусалиме. Я не злюсь на «Барселону»: они далеки от политики и не заинтересованы в участии в нашем конфликте. Мы сохраним хорошие отношения. Это очень трудное решение, но после консультации с мэром я считаю его правильным».

У «Барселоны» сейчас и без израильско-палестинского конфликта хватает своих внутренних проблем. Команда находится в очень трудном финансовом положении и даже не может зарегистрировать новичков в клубе.

Лионель Месси даже готов отказаться от 50% зарплаты, чтобы остаться в команде.

Напомним, «Барселона» решила расстаться с самым дорогостоящим игроком в своей истории.