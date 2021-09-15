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«Барселона» установила антирекорд в еврокубках
Каталонцы проиграли «Баварии»
11:31
Фото: Marca
«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.
Каталонцы установили не один антирекорд для себя по итогам этого матча. «Барса» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках, сообщает Opta.
Серия длилась еще с прошлого розыгрыша. В декабре 2020 года команда уступила «Ювентусу» (0:3), затем было поражение от ПСЖ (1:4) в 1/8 финала плей-офф.
Кроме того, «Барса» ни разу не попала в створ ворот «Баварии» и проиграла стартовый матч группы ЛЧ впервые за долгое время.
В параллельном матче «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0).
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