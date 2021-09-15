«Барселона» установила антирекорд в еврокубках

Каталонцы проиграли «Баварии»

Фото: Marca

«Барселона» уступила «Баварии» (0:3) в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

Каталонцы установили не один антирекорд для себя по итогам этого матча. «Барса» впервые в своей истории проиграла три домашних матча подряд в еврокубках, сообщает Opta.

Серия длилась еще с прошлого розыгрыша. В декабре 2020 года команда уступила «Ювентусу» (0:3), затем было поражение от ПСЖ (1:4) в 1/8 финала плей-офф.

Кроме того, «Барса» ни разу не попала в створ ворот «Баварии» и проиграла стартовый матч группы ЛЧ впервые за долгое время.

В параллельном матче «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0).