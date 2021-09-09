Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»

Алексей Белик / Фото: Футбол 24

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.

Отрезок с 15-й минуты до перерыва мне понравился, а второй тайм мы почти все время играли в обороне и просто не знали, как сделать выход из обороны. У нас одни игроки пытались разыграть через короткий пас, другие через длинный пас. У нас почти ничего не получилось во втором тайме впереди, кроме момента Зубкова. Поэтому, что касается атаки во втором тайме – катастрофа».