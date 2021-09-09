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Белик: «Атака сборной Украины во 2-м тайме матча с Чехией – катастрофа»
Команда Петракова снова сыграла вничью
13:26
Алексей Белик / Фото: Футбол 24
Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.
«Если брать сегодняшнюю игру, тяжело выделить момент, в котором мы были хороши. Вроде бы и перестраивались в обороне неплохо, но была невнимательность. Те моменты, которые создали чехи, могли привезти еще к 1-2 голам.
Отрезок с 15-й минуты до перерыва мне понравился, а второй тайм мы почти все время играли в обороне и просто не знали, как сделать выход из обороны. У нас одни игроки пытались разыграть через короткий пас, другие через длинный пас. У нас почти ничего не получилось во втором тайме впереди, кроме момента Зубкова. Поэтому, что касается атаки во втором тайме – катастрофа».
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