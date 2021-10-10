Бензема: «Надеюсь, что смогу выиграть Золотой мяч. Я много и интенсивно работаю»

Француз вышел на пик своей карьеры

Карим Бензема / фото - Marca

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема оценил свою игровую форму и рассказал о шансах на Золотой мяч. Форварда цитирует издание AS.

Ты находишься в отличной физической форме. Можешь поделиться секретом?

«Я очень много и интенсивно работаю не только на тренировках, но и дома. Я всегда сосредоточен на каждой тренировке. Те, кто говорит, что футболист играет также, как и тренируется – правы».

Есть ли у тебя возрастной потолок?

«Я не люблю сильно далеко загадывать, предпочитая идти шаг за шагом. Я оцениваю вещи в зависимости от того, как я себя чувствую. Я не хотел бы устанавливать какие-либо возрастные ограничения, но моя цель – продолжать работать изо всех сил и постепенно становиться лучше. Я надеюсь выкладываться на все 100% в каждом сезоне, чтобы каждый следующий сезон был лучше, чем предыдущий».

Считаешь ли ты себя реальным претендентом на Золотой мяч?

«Я с детства мечтал выиграть Золотой мяч. Очень приятно быть номинированным на столь престижную награду. Золотой мяч – цель для любого футболиста. Да, футбол – командная игра, но когда ты играешь важную роль в победах команды, когда забиваешь победные голы, то, естественно, что ты стремишься выиграть Золотой мяч. Я буду стараться изо всех сил, чтобы выиграть эту награду. Надеюсь, что я смогу осуществить свою детскую мечту»

В текущем сезоне 33-летний француз лучший в Европе по системе гол+пас, набрав за 10 матчей в футболке «Реала» 10 голов и 7 результативных передач.

Уже сегодня нападающий в составе своей национальной команды сыграет в финале Лиги наций против Испании.

Онлайн трансляция матча. Начало – в 21:45.

Победа в этом турнире может сделать Бензема чуть ли не фаворитом Золотого мяча. Все претенденты на престижную награду.