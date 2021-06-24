Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча

Бывшие партнеры снова встретились

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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема раскрыл CdS подробности своего разговора с бывшим одноклубником Криштиану Роналду:

«Всегда приятно встретиться с Криштиану. Мы долго играли вместе, забивали голы и выиграли немало трофеев в Реале. Очень рад был его видеть и поиграть против него. Мы обсудили некоторые вещи и пожелали друг другу успехов - как в клубах, так и в составе национальной сборной».

Роналду и Бензема играли бок о бок на протяжении 9 лет в составе «сливочных», где составили убийственный дуэт, который бил все рекорды результативности. Это впервые игроки встретились между собой на поле, после того как в 2017 Криштиану отправился в «Ювентус».

В матче Португалии и Франции оба форварда отметились дублем, отправив свои сборные в плей-офф Евро-2020. К тому же, Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную.

Напомним, Бензема прокомментировал свой первый за 6 лет гол за сборную Франции.