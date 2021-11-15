Главный тренер сборной Португалии: «Ответственность на мне, но мы будем в Катаре»
Бернарду Силва: «С Сербией мы сыграли ужасно»
Португалия проиграла, попав в стыки
Фото: Getty Images
Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва высказался о поражении от Сербии (1:2) в матче отбора на чемпионат мира-2022. Слова футболиста приводит пресс-служба UEFA.
«Мы сыграли ужасно. Забили быстрый гол, но потом бросили играть. У меня нет этому вразумительных объяснений. Мы можем играть гораздо лучше.
Впереди плей-офф, и мы приложим все силы, чтобы выйти на чемпионат мира. Перед 65 тысячами болельщиков мы должны были играть гораздо лучше».
Португалия попала в стыковые матчи, как и еще 7 команд. Еще должны определиться 4 сборные.
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