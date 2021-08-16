Без Марлоса, но с Харатиным. Заявка сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2022
УАФ опубликовала расширенный список футболистов, которые могут принять участие в матчах квалификации чемпионата мира-2022 против сборных Казахстана и Франции.
Вратари: Трубин, Бущан, Лунин
Защитники: Караваев, Забарный, Миколенко, Тымчик, Сирота, Матвиенко, Кривцов, Корниенко, Соболь
Полузащитники: Cтепаненко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Малиновский, Зубков, Харатин, Зинченко, Ярмоленко
Нападающие: Яремчук, Довбик.
В резервный список попали: Макаренко, Конопля, Коваленко, Коноплянка, Сикан, Качараба, Михайличенко и Кочергин.
Команду ждет выездной матч с Казахстаном, который пройдет 1 сентября без поддержки украинских болельщиков.
А уже через три дня, 4 сентября, сборная Украины на «Олимпийском» примет Францию. К тому же, 8 сентября национальная команда проведет товарищескую встречу против Чехии.
У команды до сих пор нет главного тренера. Фаворитом на эту должность является Александр Петраков, и уже даже стало известно, когда об этом объявят официально.