Без Марлоса, но с Харатиным. Заявка сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2022

Правда, тренера у этой команды пока что нет

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УАФ опубликовала расширенный список футболистов, которые могут принять участие в матчах квалификации чемпионата мира-2022 против сборных Казахстана и Франции.

Вратари: Трубин, Бущан, Лунин

Защитники: Караваев, Забарный, Миколенко, Тымчик, Сирота, Матвиенко, Кривцов, Корниенко, Соболь

Полузащитники: Cтепаненко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Малиновский, Зубков, Харатин, Зинченко, Ярмоленко

Нападающие: Яремчук, Довбик.

В резервный список попали: Макаренко, Конопля, Коваленко, Коноплянка, Сикан, Качараба, Михайличенко и Кочергин.

Команду ждет выездной матч с Казахстаном, который пройдет 1 сентября без поддержки украинских болельщиков.

А уже через три дня, 4 сентября, сборная Украины на «Олимпийском» примет Францию. К тому же, 8 сентября национальная команда проведет товарищескую встречу против Чехии.

У команды до сих пор нет главного тренера. Фаворитом на эту должность является Александр Петраков, и уже даже стало известно, когда об этом объявят официально.