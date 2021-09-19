Болельщика «Реала» выгнали со стадиона и оштрафовали из-за празднования гола с игроком «сливочных»

День, который он запомнит на всю жизнь

Винисиус с фанатами / фото - The Sun

В матче четвертого тура Примеры вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил победный гол в ворота «Сельты» (5:2), и ярко отпраздновал это, побежав к болельщикам.

Это был первый матч мадридской команды при родных трибунах за полтора года.

Бразилец получил желтую карточку за неспортивное поведение, а позже его осудила пресса за неосторожность во времена пандемии коронавируса.

The goal, the celebration, Mann!! Ahomeka wom. Vinicius pic.twitter.com/lf4IhqYsjr — Okyem Pablo (@OkyemP) September 12, 2021

А вот одного из болельщиков, который обнял празднующего футболиста и снял при этом маску, наказали. Фанат рассказал изданию Marca, на чью обложку он попал вместе с Винисиусом, об этом эпизоде:

«Меня выгнали со стадиона и оштрафовали за то, что я обнял Винисиуса и снял маску, но это не имеет значения, эта ночь была лучшей ночью в моей жизни».

Напомним, ранее Карло Анчелотти поделился секретом успеха бразильца под его руководством.