Бондаренко: «Успокоились после первого гола, но пропущенный от Армении мяч нас взбодрил»
Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после победы в матче отбора на Евро-2023 против Армении (2:1).
Думаю, общие впечатления положительные. Взяли очень тяжелые три очка. Выиграли два матча из двух. Думаю, хотим продолжать такой путь.
После первого гола, думаю, чуть успокоились на психологическом уровне. Потом пропущенный мяч нас взбодрил. На второй тайм вышли с хорошим настроем и показали тоже хорошую игру.
В первом тайме тяжело было вскрыть оборону соперника. Они играли в пять защитников. Бывают тяжелые матчи. Будем работать над этим.
Армяне не удивили. Достаточно боевая команда. На стадии сборных не бывает легких встреч.
Мы должны были закрывать игру. Есть такое в футболе. Такое случается, что вроде надо закрывать, а ты не закрываешь – и 2:2. И кому интересно, что хорошо играли? Хоть и не забили, но 2:1, уверенно довели концовку. Все хорошо.
Ранее высказался относительно матча главный тренер команды Руслан Ротань.
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