Бондаренко: «Успокоились после первого гола, но пропущенный от Армении мяч нас взбодрил»

Артем Бондаренко / Фото - УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после победы в матче отбора на Евро-2023 против Армении (2:1).

После первого гола, думаю, чуть успокоились на психологическом уровне. Потом пропущенный мяч нас взбодрил. На второй тайм вышли с хорошим настроем и показали тоже хорошую игру.

В первом тайме тяжело было вскрыть оборону соперника. Они играли в пять защитников. Бывают тяжелые матчи. Будем работать над этим.

Армяне не удивили. Достаточно боевая команда. На стадии сборных не бывает легких встреч.

Мы должны были закрывать игру. Есть такое в футболе. Такое случается, что вроде надо закрывать, а ты не закрываешь – и 2:2. И кому интересно, что хорошо играли? Хоть и не забили, но 2:1, уверенно довели концовку. Все хорошо.