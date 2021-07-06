Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле

Форвард пережил чудесное исцеление

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В четвертьфинальном матче Евро-2020 сборная Италии одолела Бельгию со счетом 2:1.

Во время мачта произошел забавный эпизод: форвард «Скуадра Адзурры» Чиро Иммобиле после столкновения с Яном Вертонгеном упал на газон, корчась от боли. Но когда через несколько секунд Николо Барелла открыл счет в пользу итальянцев – нападающий встал на ноги и побежал праздновать вместе с командой.

Защитник «Скуадры» Леонардо Бонуччи раскрыл Goal секрет чудесного исцеления своего партнера по команде:

«Иногда такое происходит на поле. Чиро ударили, он упал. Радость от взятия ворот в таких матчах настолько сильна, что наш гол заставил его забыть о боли. Мы посмеялись над этим на поле, немного пошутили над Чиро. На этом все закончилось».

Игрока высмеяли в сетях, а бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в ироничном стиле поиздевался над выходкой игрока.

Уже сегодня, итальянцы сразятся со сборной Испании за место в финале Евро-2020.

Видео трансляция матча Италия – Испания. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Италия – Испания.