43-летний Буффон может продолжить карьеру в России
Буффон не планирует останавливаться. 43-летний голкипер рассказал, где хотел бы поиграть после «Пармы»
Сейчас легендарный вратарь выступает в Серии Б
08:18
Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, где хотел бы поиграть еще. Его слова приводит Calciomercato.
«Я бы хотел переехать в Мексику или США и играть там в футбол. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться. То, что я не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру».
Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в России.
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