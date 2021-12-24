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Буффон не планирует останавливаться. 43-летний голкипер рассказал, где хотел бы поиграть после «Пармы»

Сейчас легендарный вратарь выступает в Серии Б
Футбол Серия А (Италия)
08:18
Буффон не планирует останавливаться. 43-летний голкипер рассказал, где хотел бы поиграть после «Пармы»
Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, где хотел бы поиграть еще. Его слова приводит Calciomercato.

«Я бы хотел переехать в Мексику или США и играть там в футбол. Это те впечатления, которые меня интересуют. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Не знаю, стану ли я тренером. Мне всегда хочется развиваться. То, что я не выиграл Лигу чемпионов, поддерживает во мне дух соперничества. Если бы я был обладателем этого трофея, то, возможно, у меня бы больше не было крупных целей, я бы уже завершил карьеру».

Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в России.

Петр Приходько
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Теги

Джанлуиджи Буффон Парма

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