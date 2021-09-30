Бускетс: «Отставка Кумана – это самое простое»

Карьера голландца в «Барселоне» повисла на волоске

Серхио Бускетс / фото - ESPN

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал для AS слухи об отставке главного тренера каталонцев Рональда Кумана после разгромного поражения от «Бенфики» (0:3):

«Мы действовали недостаточно уверенно в свободных зонах и быстро пропустили первый гол. Свои моменты мы также не реализовали, и за это нас наказали. Мы старались идти вперед, но соперник сдерживал нас. Хотелось забить, но «Бенфика» со всем справлялась. Что касается Кумана, то отставка тренера – это самое простое в футболе, однако ответственность лежит и на нас, футболистах. Мы в критической ситуации».

Каталонцы идут на последнем месте в своей группе, на набрав очков и имея -6 в графе разницы забитых и пропущенных мячей.

В общей сложности, «блаугранас» одержали лишь три победы в восьми матчах нового сезона.

Как ранее сообщалось, Кумана могут уволить уже сегодня, 30 сентября.