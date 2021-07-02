Буяльский – лучший игрок сезона в УПЛ

Игрок команды-чемпиона получил награду

Виталий Буяльский / фото - FootBoom

УПЛ определилась с лучшими игроками прошедшего сезона. Лига представила результаты опроса клубов лиги, которые и определили самых эффективных исполнителей в сезоне 20/21.

Лучшим игроком украинского чемпионата признали полузащитника чемпионского «Динамо» Виталия Буяльского. После него в список вошли форвард Владислав Кулач из «Ворсклы» и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук.

Лучшими вратарями признали назвали героя текущего чемпионата Европы, и вратаря «Динамо» Георгия Бущана, а также, голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина. Игроки разделили между собой первое место, в то время как третью строчку занял страж ворот «Зари» Никола Василь.

Лучшим молодым игроком был назван защитник «Динамо» Илья Забарный. Футболист отлично показывает себя в составе сборной Украины на этом Евро, и уже привлек внимание топовых клубов итальянской Серии А.

Напомним, «Динамо» обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч за Суперкубок Украины.