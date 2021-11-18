Бывший игрок «Александрии» умер от последствий COVID-19 в 42-летнем возрасте

Денис Ковба также выступал за «Зирку» в Украине

Денис Ковба / Фото: Twitter Крылья Советов

Бывший футболист Александрии, белорус Денис Ковба умер от последствий коронавируса в 42-летнем возрасте.

Известно, что неделю назад Ковба попал в реанимацию из-за тяжелого состояния после заражения коронавирусом.

Ковба выступал за сборную Беларуси, в своей клубной карьере игрок успел выступить в составе «Локомотива» (Беларусь), «Крылья Советов» (Россия), «Спарты» (Чехия). В Украине Ковба играл в составе «Зирки» (1998-2000 годы), а также за «Александрию» – в 2012-м году.

Ранее стало известно о смерти одного из лучших бодибилдеров в мире.