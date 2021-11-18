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Бывший вице-президент «Милана»: «У Шевченко нет недостатков»

Украинский тренер возглавил «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
07:50
Бывший вице-президент «Милана»: «У Шевченко нет недостатков»
Андрей Шевченко / Фото: пресс-служба Дженоа

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался об Андрее Шевченко в «Дженоа». Его слова приводит Tuttomercato.

«Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет хорошо выступить в «Дженоа».

Он умен, он самоотвержен, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов»


Ранее стало известно, что Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа» и обсудил неудачи команды.

Петр Приходько
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Андрей Шевченко Дженоа

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