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Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020

Дирявка назвал Бельгию главным разочарованием чемпионата Европы
Футбол В Европе
11:33
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Фото: twitter.com/uefa

Экс-игрок сборной Украины Сергей Дирявка назвал лучшую команду чемпионата Европы-2020, а также разочарование континентального первенства.

Какая сборная на Евро вас удивила?

Прежде всего, на меня эмоционально подействовал случай с Кристианом Эриксеном. Трудно представить, что пережили родные и близкие этого футболиста. А что касается вашего вопроса, то еще на групповом этапе своей игрой меня поразила Италия.

Дает результат Англия. Состав подобран, поколение подошло, команда, как мне кажется, на пике своих возможностей. Гарет Саутгейт подобрал правильные настройки для своего коллектива. Важно, что нет равнодушных и обиженных. А вот разочаровала сборная Бельгии, которая не оправдала моих ожиданий. Бельгийцы все вроде делали правильно, но на очень низкой скорости.

Напомним, что за главный трофей Евро-2020 сразятся сборные Англии и Италии.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Италии (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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