Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020

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Экс-игрок сборной Украины Сергей Дирявка назвал лучшую команду чемпионата Европы-2020, а также разочарование континентального первенства.



Какая сборная на Евро вас удивила?

Дает результат Англия. Состав подобран, поколение подошло, команда, как мне кажется, на пике своих возможностей. Гарет Саутгейт подобрал правильные настройки для своего коллектива. Важно, что нет равнодушных и обиженных. А вот разочаровала сборная Бельгии, которая не оправдала моих ожиданий. Бельгийцы все вроде делали правильно, но на очень низкой скорости.