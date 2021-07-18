Чемпион Турции заинтересован в Ярмоленко

«Бешикташ» обсудил с вингером условия контракта

Андрей Ярмоленко / Фото: komandaonline.com

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в составе чемпиона Турции.



Как сообщает журналист Эртан Сюзгюн, в подписании украинца заинтересован «Бешикташ». На кандидатуре Ярмоленко «черные орлы» сосредоточатся если не удастся подписать Рашида Геззаля из «Лестера».

Источник информирует, что «Бешикташ» и Андрей уже связывались и обсудили условия контракта. Ярмоленко хочет подписать 3-летнее соглашение с годовым окладом 3 миллиона евро.

Отметим, что сообщалось об интересе к вингеру от еще одного турецкого гранда. Была информация, что «Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» переход украинца, однако агент спортсмена это опроверг.

Ранее Андрей вспоминал о времени, проведенном в стане «молотобойцев».