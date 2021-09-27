Малиновский мог оказаться в «Наполи», но «Аталанта» отпугнула покупателей ценой
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
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28 сентября 00:10
Фото: twitter.com
3 октября в матче 7 тура чемпионата Италии «Аталанта» украинца Руслана Малиновского примет «Милан».
Отметим, что в 6-м туре «Аталанта» в гостях сіграла вничью (2:2) с миланским «Интером», а «Милан» минимально победил «Специю» (2:1).
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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