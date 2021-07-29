«Арсенал» может снова арендовать хавбека «Реала»
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Агент Бельерина прибыл в Лондон для обсуждение будущего испанца
18:52
Эктор Бельерин / Фото: Sky Sports
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может покинуть Туманный Альбион.
Фланговым игроком интересуются чемпионы Испании и Италии – «Атлетико» и «Интер». Агент испанца прибыл в Лондон, чтобы обсудить с руководством «канониров» будущее игрока, сообщает Daily Star. Трансферная стоимость Бельерина на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Напомним, что «Арсенал» хочет вновь арендовать полузащитника «Реала».
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