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Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»

Агент Бельерина прибыл в Лондон для обсуждение будущего испанца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:52
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Эктор Бельерин / Фото: Sky Sports

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может покинуть Туманный Альбион.

Фланговым игроком интересуются чемпионы Испании и Италии – «Атлетико» и «Интер». Агент испанца прибыл в Лондон, чтобы обсудить с руководством «канониров» будущее игрока, сообщает Daily Star. Трансферная стоимость Бельерина на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что «Арсенал» хочет вновь арендовать полузащитника «Реала».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Эктор Бельерин Интер Атлетико Мадрид Арсенал Лондон

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