Чешский одноклубник Ярмоленко считает, что его сборная может пройти дальше 1/4

Чехи уже сотворили сенсацию

Томаш Соучек / фото - Hammers

Опорный полузащитник «Вест Хэма» и сборной Чехии Томаш Соучек поделился впечатлениями от шокирующей победы над сборной Нидерландов и выхода команды в четвертьфинал Евро-2020. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

«Горжусь. Много говорилось о том, что у нас в команде отличная атмосфера, «химия» и что это поможет далеко пройти, - сегодня мы все это доказали. Это огромный успех и, считаю, еще не конец. Мы счастливы оттого, что поверили в себя. И спасибо всем, кто тоже в это верил. Всегда говорю: мы, чехи, - не индивидуалисты, у нас выстроена команда. И только затем эта команда создает в каждом из нас свою индивидуальность. Сегодня вот Томаш Голеш очень здорово отыграл. Мы гордимся им и нашей командой в целом».

Благодаря бешенной самоотдаче и отчасти удалению защитника «оранжевых» Маттейса Де Лигта, сборная Чехии выбила голландцев и отправилась прямиком в четвертьфинал чемпионата Европы.

Теперь чехов ждет поединок с набравшими сумасшедшую форму датчанами, которые уничтожили сборную Уэльса со счетом 4:0.

Напомним, тренера Нидерландов Франка де Бура могут уволить из-за раннего вылета команды.