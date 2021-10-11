Де Брюйне пожаловался на уровень игроков сборной Бельгии
Де Брюйне: «В матчах с двумя сильными соперниками мы моментами действовали очень хорошо»
Полузащитник – о финале четырех Лиги наций
Фото: Goal.com
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал сайту UEFA итоги финала четырех Лиги наций, где Бельгия проиграла два матча.
«В матчах с двумя сильными соперниками мы моментами действовали очень хорошо. Наш состав сильно изменился, были и новички, которые сыграли очень прилично. Для них игра против таких команд - отличная школа. Только жаль, что мы дважды проиграли».
Бельгия проиграла Италии в матче за третье место.
Ранее Де Брюйне заявил, что у Бельгии нет сильных футболистов.
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