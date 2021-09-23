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Де Дзерби: «Динамо» создало сложности, но не более»

Тренер «Шахтера» прокомментировал завоевание своего первого трофея в карьере
Футбол Суперкубок Украины
07:41
Де Дзерби: «Динамо» создало сложности, но не более»
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мыслями в связи с завоеванием Суперкубка Украины в матче с «Динамо» (3:0).

Я просто сказал футболистам, что мы «Шахтер», что наш клуб престижный, клуб, который многое выиграл. Однако в прошлом сезоне мы ничего не выиграли: чемпионом стало киевское «Динамо».

В моей команде сильные футболисты, они должны больше верить в свои качества, добавить еще больше смелости, быть с характером. Если мы добавим, расстояние между нами и «Динамо» станет меньше. Сказал только это.

Супряга – сильный футболист. И вообще «Динамо» – сильная команда. Они выиграли Суперкубок Украины три раза подряд, выиграли в прошлом сезоне чемпионат с 11 очками отрыва.

У них есть Луческу – тренер, который в Украине выиграл больше всех. Для нас, молодых тренеров, Луческу – мастер. Неважно, кто играет, потому что у «Динамо» много сильных футболистов, плюс они приобрели хороших игроков на трансферном рынке.

«Динамо» создает голевые шансы, потому что у них сильная команда, но у нас тоже была хорошая возможность забить – у Траоре. Сложности особенно появились, когда у Матвиенко были проблемы и он постоянно уходил с поля. В тот момент мы потеряли нашу организацию и не могли прессинговать жестко, как потом это делали на протяжении всего матча. Конечно, сильная команда создала сложности, но не более.

Конечно, Марлос и Степаненко помогли выиграть. У нас в «Шахтере» сейчас есть деликатный момент. Украинские футболисты для нас очень важны. И есть две группы: те, что постарше, и много очень молодых, еще не готовых на сто процентов. А между ними только Матвиенко.

И мы должны стараться дать шансы всем сильным молодым футболистам. Бондарь, Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Должны дать им время прогрессировать, и также иногда принимать их ошибки. Чтобы через два-три сезона они были на том же уровне, что Цыганков, Забарный, Шапаренко сейчас у «Динамо».

Сегодня нам еще везет, что у нас есть Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос. Возможно, через некоторое время повезет, что вернется Жуниор Мораес. Пока у нас есть такие футболисты с опытом, нам выгодно, чтобы они показывали путь.

Я хочу, чтобы Марлос продлил контракт, и думаю, что клуб тоже хочет. Как, например, и Степаненко. Для нас это сильные и важные футболисты.

Напомним, Де Дзерби выиграл первый трофей в тренерской карьере.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Динамо Киев

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