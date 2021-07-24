Де Дзерби: «Должны были выигрывать с большей разницей»

Первый официальный матч закончился для специалиста победой

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды в матче первого тура с «Ингульцом» (2:1):

«Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем 2 мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять. Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем».

Какие претензии по работе в обороне?

«Не считаю, что упала концентрация. Считаю, что гол, который мы пропустили, – достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч и в той ситуации, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро. Вопрос не в потере концентрации – при счете 2:1 нам было трудно в концовке».

В старте было 3 новичка, как вы их оцените?

«Все трое сыграли на довольно приличном уровне. 82 минуты все играли прекрасно. За этот период мы могли забить 4-5 мячей. Только в ситуации с пропущенным голом мы почувствовали нервозность и страх все потерять. В целом я доволен своей командой».

Марлон, Педриньо и Лассина Траоре вышли в стартовом составе «горняков» и помогли команде взять три очка. Траоре даже забил в своем дебютном матче за донецкий клуб.

Напомним, стало известно, почему Тете не уйдет из «Шахтера» в «Милан».