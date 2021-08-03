Де Дзерби: «Хочу оставить в «Шахтере» свой стиль, когда буду покидать команду»

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, какое наследие он хотел бы оставить в донецком клубе. Его слова приводит Marca.

– Хочу, чтобы они сказали, что у нас есть хорошие игроки, что есть четко определенный стиль игры, что это хороший клуб и команда, которая играет против всех одинаково – от аутсайдеров УПЛ до «Реала», «Ман Сити», «Баварии».

Хотим действовать против всех одинаково, с одинаковым мужеством, чтобы играть и побеждать.

- Вы хотите выиграть чемпионат Украины?

– Победа – это наша цель, но знаем, что будет сложно. Другая цель – когда буду покидать «Шахтер», хочу оставить стиль в манере игры и менталитете. Как делал раньше в «Сассуоло», «Беневенто»