Де Дзерби: «Надеюсь, Марлос продлит контракт. Сейчас он нам нужен, как никогда»

Специалист не хочет отпускать полузащитника

Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о ситуации с Марлосом и его возможном уходе в зимнее трансферное окно. Специалист надеется, что клубу удастся уговорить бразильца остаться.

Вы бы хотели продлить контракт или смотрите уже в сторону другого футболиста?

Насколько я знаю, «Шахтер» хочет, чтобы Марлос остался. Я очень этого хочу, потому что считаю, что для нас он – ключевой футболист. Надеюсь, он продлит контракт, потому что сейчас он нам нужен, как никогда.

Напомним, ранее Де Дзерби рассказал о травме Траоре.