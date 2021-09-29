Де Дзерби: «Надеюсь, Марлос продлит контракт. Сейчас он нам нужен, как никогда»

УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
18:30
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о ситуации с Марлосом и его возможном уходе в зимнее трансферное окно. Специалист надеется, что клубу удастся уговорить бразильца остаться.
Вы бы хотели продлить контракт или смотрите уже в сторону другого футболиста?
Насколько я знаю, «Шахтер» хочет, чтобы Марлос остался. Я очень этого хочу, потому что считаю, что для нас он – ключевой футболист. Надеюсь, он продлит контракт, потому что сейчас он нам нужен, как никогда.
Напомним, ранее Де Дзерби рассказал о травме Траоре.
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