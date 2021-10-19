Де Дзерби наступил на те же грабли. Теперь для «Шахтера» в группе все невероятно сложно

«Горняки» разгромно проиграли «Реалу»

Послесловие

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» разгромно уступил «Реалу» в Киеве – 0:5. Поражение допускалось, но никто не мог себе представить, что оно будет таким болезненным, особенно вспоминая о победах над «Реалом» (3:2 и 2:0) годичной давности.

Казалось, что «Шахтер» вышел из локального кризиса, который настиг команду в начале сезона. «Горняки» перестали ошибаться в УПЛ, выиграли Суперкубок Украины в матче с «Динамо», сыграли хорошую игру с «Интером», а сейчас снова наступили на те же грабли.

Ключевая причина неудачи – игнорирование Степаненко

Главный тренер «Шахтера» избрал традиционную тактику на этот матч: 4-2-3-1 с классической четверкой защитников, двумя вингерами, одним атакующим хавбеком, двумя глубинными плеймейкерами и форвардом.

Расстановка игроков «Шахтера» на матч с «Реалом» (слева)

Но проблема в том, что кадрово Де Дзерби принял не самые благоприятные решения, которые негативно повлияли на ход встречи и привели к такому счету.

Де Дзерби проигнорировал Тараса Степаненко, и это стало самой большой ошибкой наставника. У «Шахтера» не было баланса в центре поля, как не было его и в защитной линии. «Горняки» вышли в слишком атакующем составе, который, возможно, был бы хорош для игры против условного «Ингульца», но никак не подойдет для того, чтобы противостоять «Реалу». Даже «Шериф» наказал «Шахтер» без Степаненко.

Давайте посмотрим на сухую статистику. В ключевых матчах этого сезона без Степаненко «Шахтер» уступил «Шерифу» (0:2) и откровенно отскочил против «Монако» (2:2) в ответной встрече. Будем честны, монегаски больше заслужили выхода в групповой раунд ЛЧ. Затем Де Дзерби, кажется, одумался, вернул Тараса в состав, и со Степаненко «горняки» взяли Суперкубок, а также провели хороший матч против «Интера».

Степаненко дает силу этой команде в полузащите. В любом случае, центральную зону «горняков» нужно было сбалансировать. Против невероятно мощной центральной линии «Реала» не справятся бразильцы, которые не очень любят отбирать, и все-таки более заточены под атаку.

Почему Де Дзерби отказался от Степаненко, который явно напрашивался в старте на матч с «Реалом»? Это остается загадкой. И интересно, что тренер выпустил Тараса уже при счете 0:4. Прямо в тот момент, когда это уже никак не было нужно.

«Шахтер» проиграл матч «Реалу» еще при счете 0:0

Таким образом, с составом, который совсем не походил для того, чтобы оказывать сопротивление «Реалу», еще и с планом на игру, который был убийственным против такого «Реала», игроки «Шахтера» вышли на этот матч.

И было видно с первых минут, что они обречены. С первых минут «Реал» полностью перекусил центр поля, Патрик и Майкон выглядели против Крооса, Каземиро и Модрича просто статистами.

Интересно, что 4 своих мяча «Реал» забил во 2-м тайме, но больше атаковала мадридская команда в первом. «Реал» нанес 15 ударов по воротам команды Де Дзерби в первые 45 минут и лишь 7 – во втором тайме. Голы во 2-й половине матча – лишь следствия контратак. На гол «Реал» играл в первом тайме, а во втором уже действовал по результату. И было ощущение, что мадридцы рано или поздно забьют.

Из-за полного проигрыша центра поля, «Шахтер» выглядел инертным в атаке. Мячи в штрафную «Реала» просто некому было доставлять, ведь почти все подборы были за мадридским клубом. И в 1-м тайме у «горняков» не было ни одного удара по воротам соперника.

Первый гол «Реала» (а в этом случае – автогол Кривцова) был лишь делом времени.

Потеря Матвиенко сказалась слишком сильно

В первом тайме «горняки» проваливались в центре поля, а во втором тайме посыпались провалы в центре защиты. Без Матвиенко все, к сожалению, трещало по швам. Марлона пришлось смещать на место центрбека, так как Бондарь был еще неготовым выйти со старта после повреждения. Как мы увидели, Матвиенко в центре защиты, как и Степаненко в центре поля, слишком незаменимый и определяющий игрок для этой команды. Экспериментальным составом защита «Шахтера» просто не выдержала.

Просто посмотрите на сидящего на трибунах Матвиенко после 4-го гола в ворота «горняков». Это больно.

Теперь нужно вылезти из кожи вон даже для третьего места в группе

Ситуация в группе «Шахтера» выглядит следующим образом.

Как мы видим, все очень непросто. «Горнякам» предстоят сложнейшие выезды в Милан и в Мадрид, а также домашний матч с» Шерифом». Для того, чтобы претендовать хотя бы на третье место, надо обязательно хотя бы раз отбирать очки у «Реала» или «Интера» и обязательно побеждать «Шериф» в ответной встрече с крупным счетом. А также надеяться на то, что молдаване в свою очередь не возьмут очки с «Интером» и «Реалом» в родных стенах (что вполне возможно).

Еврокубковый сезон для «Шахтера» – крайне сложен. Мало кто верил в успех «горняков» в матче с «Реалом», ведь потеря ключевого форварда (Траоре) и защитника (Матвиенко) разбалансировала состав донецкой команды. Но Де Дзерби решил еще больше усугубить ситуацию тем, что не выпустил Степаненко в основе, тем самым оставив центр поля на растерзание игрокам «Реала». Пока действия тренера «горняков» не всегда понятны. В открытый футбол с таким «Реалом» играть непозволительно. Умный тренер должен быть тактически гибким. Де Дзерби пока этому только учится.