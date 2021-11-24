Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»

«Горняки» пропустили два безответных мяча от «Интера»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для пресс-службы UEFA поражение от «Интера» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

С чем связана замена Степаненко в перерыве?

«Степаненко сам попросил замену, потому что и до матча себя чувствовал не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил».

Как оцените европейский путь «Шахтера»?

«Вижу огромную разницу между чемпионатом и ЛЧ. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть. Да, нам не хватало четырех игроков, в том числе Патрика, Исмаили. Степаненко тоже себя плохо почувствовал. Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому».

Видел движение ваших футболистов на поле, многое напоминало ваше «Сассуоло».

«Да, конечно. Мы до сих пор не на том уровне, что «Реал» и «Интер». А если мяч был 100 раз в штрафной «Шерифа», а мы не забили. Не можем ничего сказать об этом матче. Нужно просто искать ответственность и думать, почему так и не получилось».

«Динамо» тоже завершило свои выступления в ЛЧ. Можно теперь ожидать зарубу между вами в УПЛ?

«Да, конечно. У нас остались только УПЛ и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому».

«Горняки» потеряли шансы даже на выход в Лигу Европы.

За пять матчей в этом розыгрыше ЛЧ на счету дончан лишь одна ничья, один забитый гол и ноль побед.

Напомним, ранее стало известно о подписании защитником «Шахтера» контракта с российским клубом.