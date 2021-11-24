Источник: Защитник «Шахтера» подписал контракт с российским клубом

Также говорят о возможной смене гражданства

Марк Мампасси / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Марк Мампасси, выступающий на правах аренды за «Мариуполь», подписал предварительное соглашение с московским «Локомотивом», сообщает журналист Олег Ящук.

По информации источника, «железнодорожникам» придется заплатить за 18-летнего украинца 4 миллиона евро.

Полноценный контракт с игроком будет подписан до 2026-го года, а в Москве футболист будет получать до 500 тысяч евро в год.

Также ранее сообщалось, что молодой защитник возможно возьмет российское гражданство, но его мать опровергла эту информацию.

Этот сезон Мампасси начал в футболке «Мариуполя», и уже провел за азовцев 12 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, также сообщалось, что интерес к Мампасси проявляют «Зенит» и московское «Динамо».