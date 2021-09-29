Де Дзерби: «Одно очко с «Интером» – престижный результат для Шахтера»
Де Дзерби оценил степень серьезности травмы Траоре
Форвард «Шахтера» не смог самостоятельно покинуть поле в матче с «Интером»
07:43
Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о травме нападающего Лассины Траоре, полученной во время матча Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Специалист назвал игроков, способных заменить форварда.
Думаю, он получил серьезную травму. Еще не знаем насколько, но узнаем на днях. Мне очень жаль его, потому что это не только сильный футболист, но и просто человек, молодой и талантливый игрок.
Как решать проблему с форвардом? Есть Фернандо, Дентиньо, ждем возвращения Жуниора Мораеса. Есть и Педриньо – мне очень нравится, как он играет на этой позиции.
Напомним, Траоре не смог самостоятельно покинуть поле из-за травмы уже на девятой минуте встречи.
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