Де Дзерби: «Удаление игрока «Ворсклы» было правильным»

«Горняки» большую часть матча играли в большинстве

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Ворсклой» (2:0) в матче 12-го тура УПЛ:

«По поводу матча. Он был тяжелым, как и каждый матч, особенно, после ЛЧ. Конечно, нам стало легче после удаления. Но и до удаления мы создали несколько моментов, чтобы забить первый гол. Я заметил, что несколько футболистов были уставшими. Пожтому я сделал три замены в перерыве. Педриньо заменил, потому что он получил травму, Фернандо, потому что он получил желтую, Алана Патрика – видел его усталость, он сыграл практически во всех матчах сезона, он мне показался уставшим сегодня. Мы сыграли хорошо и в первом, и во втором тайме. Я считаю, что у нас сильные соперники, но мы сохраняем ту же дистанцию от «Динамо», которое будет играть завтра».

Ваше мнение по решению арбитра в моменте с удалением Тилля.

«Бывают разные интерпретации. Был момент, когда Педриньо получил жесткий фол и травму. То, что мне сегодня не понравились арбитры, это не на поле, потому что на поле ошибки бывают у всех – и у футболистов, и у арбитров. Но мне не понравилось, что они общались в перерыве, арбитр вел себя неправильно. Да, он арбитр, но арбитр – это тоже человек, как и все».

В чем именно он неправильно себя повел?

«Потому что когда есть разговор, это нормально слушать и отвечать. Но об этом не буду рассказывать детально. Удаление было, считаю, что это правильно, потому что был опасный фол для вратаря. Нам потом было легче играть в большинстве».

Что предварительно можно сказать о повреждениях Степаненко и Педриньо?

«Со Степаненко, думаю, ничего особенного, с Педриньо может быть чуть-чуть сложнее, надо понять. Это накладывается на травмированного Траоре. Но у нас сильная команда, много игроков. Сегодня мы это увидели, потому что Тете, Соломон, Судаков сыграли очень хорошо во втором тайме, как и Сикан. Мы сильная команда, мы продолжаем играть, несмотря на потери. В среду у нас матч на Кубок Украины, это тоже очень важная цель для нас. Будет очень сложный матч в «Одессе». Важен каждый матч, как и сегодня, как и против «Реала».

Вы эмоционально праздновали гол, почему так?

«Мы сегодня играли против команды, которая идет на 3-м месте в турнирной таблице, и я хотел бы выиграть чемпионат».

Что делал ваш ассистент за воротами «Ворсклы», когда получил желтую? Вы его туда послали?

«Не знаю, но произошедшее – это позитивно, значит, мы делаем свою работу со страстью, что мы любим то, что делаем. Мне нравится, когда у меня в штабе есть люди с горячей кровью».

Главный арбитр матча уже на 29-й минуте удалил хавбека полтавчан Оливье Тилля. В большинстве «горняки» спокойно довели матч до победы с комфортным счетом.

Таблица украинской Премьер лиги.

Напомним, ключевой игрок «Шахтера» восстановится ко второй игре с «Реалом».