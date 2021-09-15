Де Пена: «Добились положительного результата. Можем быть довольны игрой»

Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал сайту UEFA ничью с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре группы Лиги чемпионов.

Конечно, «Бавария» и «Барселона» – фавориты, мы все это знаем. Но надо двигаться от матча к матчу. Я сейчас не хочу говорить о третьем, четвертом или каком-либо другом месте. Мы хотели выиграть сегодня и были близки к этому, но нужно принять этот результат и готовиться к следующему матчу».