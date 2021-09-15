Игрок «Бенфики»: «Если бы гол «Динамо» не отменили, то результат был бы несправедливым»
Де Пена: «Добились положительного результата. Можем быть довольны игрой»
Полузащитник – о ничьей с «Бенфикой»
13:27
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал сайту UEFA ничью с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре группы Лиги чемпионов.
«Считаю, что мы добились положительного результата. Конечно, «Бенфика» больше владела мячом, но мне кажется, что мы контролировали ход матча в первом тайме. Пожалуй, после перерыва мы сбавили обороты, но все равно у нас были моменты и мы могли забить. К сожалению, VAR отменил наш гол, но в целом мы все равно можем быть довольны нашей игрой.
Конечно, «Бавария» и «Барселона» – фавориты, мы все это знаем. Но надо двигаться от матча к матчу. Я сейчас не хочу говорить о третьем, четвертом или каком-либо другом месте. Мы хотели выиграть сегодня и были близки к этому, но нужно принять этот результат и готовиться к следующему матчу».
«Динамо» сыграло юбилейную ничью в еврокубках.
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Барселону» (3:0).
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