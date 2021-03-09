Де Йонг: «Мы едем в Париж, чтобы совершить камбэк»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о грядущем матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его слова приводит Marca.

Я не знаю, был ли счет 1:4 в первой игре справедливым, но мы сыграли слабо. Мы хотим хорошо показать себя в предстоящем матче, создать хорошее впечатление и постараться выровнять положение.

Всегда нужно верить, что камбэк возможен, но мы должны показать это на поле. В последнее время мы добиваемся хороших результатов. В матчах против «Севильи» команда продемонстрировала единство. Мы едем в Париж, чтобы попытаться выиграть и вернуться в игру.

Мы хорошо тренируемся, лично я чувствую себя хорошо, а это важно. Я хочу продолжать в том же духе, потому что я счастлив».