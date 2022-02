Дебют «Барселоны», особенный сезон для «Севильи». Пять интриг, которые нельзя пропустить в стыках Лиги Европы

Фото - twitter.com/EuropaLeague

В этом сезоне Лига Европы впервые проводится в обновленном формате после появления третьего еврокубкового турнира – Лиги конференций. В связи с этим, немного изменился ее формат. Стал ли он интереснее – можно будет сказать уже после окончания сезона, однако матчей стало чуточку меньше из-за того, что третий турнир перетянул на себя часть клубов. И прямо скажем –порой не самых статусных.

Впервые в истории после зимней паузы Лига Европы возвращается не матчами 1/16 финала, а стыковыми поединками. По сути, это та же стадия, но игр в два раза меньше – всего восемь. Победители стыков, в которых сойдутся вторые команды в группе Лиги Европы и третьи в квартетах Лиги чемпионов, в 1/8 финала сыграют против победителей групп, которые в этом году одну стадию пропускают и, соответственно, продолжат еврокубковую кампанию немного позже.

Однако и в стыках будет на что посмотреть. XSPORT.ua выделяет пять интриг, которые подогреют интерес к противостояниям.

То, что лежит на поверхности, и за что глаза сами цепляются. Присутствие «Барселоны» в Лиге Европы действительно удивляет – каталонский клуб дебютирует в этом турнире, история которого уже перевалила на второй десяток лет. Для каталонского клуба, переживающего не самые лучшие времена, третье место в группе Лиги чемпионов стало самым настоящим провалом, но, в то же время, его присутствие в стыковых матчах Лиги Европы заметно повысило статус и этой стадии, да и в общем второго по значимости еврокубка. В UEFA, безусловно, заинтересованы, чтобы «Барселона» прошла как можно дальше по сетке плей-офф – это только подстегнет зрительский интерес к Лиге Европы, в чем он так остро нуждается на протяжении всей своей истории.

В то же время, для «Барселоны» это шанс обогатить свой клубный музей. Там уже есть пять Кубков чемпионов, четыре Кубка Кубков, три Суперкубка UEFA и три Кубка ярмарок. А вот в Кубке UEFA/ Лиге Европы каталонский гранд не побеждал никогда – есть сомнения, что такой шанс, как сейчас, снова подвернется в ближайшее время.

Отдельная интрига – в стыках «Барселона» сыграет против «Наполи». Вывеска вполне лигочемпионская, так что каталонцы с первых матчей в новом турнире буду чувствовать себя в своей родной стихии.

