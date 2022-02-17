Дебют «Барселоны», особенный сезон для «Севильи». Пять интриг, которые нельзя пропустить в стыках Лиги Европы

Второй еврокубковый турнир возвращается после зимней паузы

Фото - twitter.com/EuropaLeague

В этом сезоне Лига Европы впервые проводится в обновленном формате после появления третьего еврокубкового турнира – Лиги конференций. В связи с этим, немного изменился ее формат. Стал ли он интереснее – можно будет сказать уже после окончания сезона, однако матчей стало чуточку меньше из-за того, что третий турнир перетянул на себя часть клубов. И прямо скажем –порой не самых статусных.

Впервые в истории после зимней паузы Лига Европы возвращается не матчами 1/16 финала, а стыковыми поединками. По сути, это та же стадия, но игр в два раза меньше – всего восемь. Победители стыков, в которых сойдутся вторые команды в группе Лиги Европы и третьи в квартетах Лиги чемпионов, в 1/8 финала сыграют против победителей групп, которые в этом году одну стадию пропускают и, соответственно, продолжат еврокубковую кампанию немного позже.

Однако и в стыках будет на что посмотреть. XSPORT.ua выделяет пять интриг, которые подогреют интерес к противостояниям.

Интрига №1. Дебют «Барселоны»

Фото - twitter.com/FCBarcelona Фото - twitter.com/FCBarcelona

То, что лежит на поверхности, и за что глаза сами цепляются. Присутствие «Барселоны» в Лиге Европы действительно удивляет – каталонский клуб дебютирует в этом турнире, история которого уже перевалила на второй десяток лет. Для каталонского клуба, переживающего не самые лучшие времена, третье место в группе Лиги чемпионов стало самым настоящим провалом, но, в то же время, его присутствие в стыковых матчах Лиги Европы заметно повысило статус и этой стадии, да и в общем второго по значимости еврокубка. В UEFA, безусловно, заинтересованы, чтобы «Барселона» прошла как можно дальше по сетке плей-офф – это только подстегнет зрительский интерес к Лиге Европы, в чем он так остро нуждается на протяжении всей своей истории.

В то же время, для «Барселоны» это шанс обогатить свой клубный музей. Там уже есть пять Кубков чемпионов, четыре Кубка Кубков, три Суперкубка UEFA и три Кубка ярмарок. А вот в Кубке UEFA/ Лиге Европы каталонский гранд не побеждал никогда – есть сомнения, что такой шанс, как сейчас, снова подвернется в ближайшее время.

Отдельная интрига – в стыках «Барселона» сыграет против «Наполи». Вывеска вполне лигочемпионская, так что каталонцы с первых матчей в новом турнире буду чувствовать себя в своей родной стихии.

Интрига №2. Шанс для «Дортмунда»

Can you hear it? That's the sound of me coming back soon @BVB pic.twitter.com/DhMWgx2mPA — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 4, 2022

Осенью дортмундская «Боруссия» сенсационно финишировала только третьей в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед лиссабонский «Спортинг». От того, как португальцы сыграли в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» рурцам должно быть еще обиднее – они бы выступили точно достойнее. Но теперь еврокубковую кампанию нужно спасать в Лиге Европы – как и для «Барселоны» это шанс побороться за трофей турнира, в котором «Боруссия» хоть и немало поиграла ранее, но до победы не добиралась.

Но уже на старте будет непросто: во-первых, в соперниках крепкий еврокубковый боец – шотландский «Рейнджерс», а, во-вторых, «Дортмунду» придется обходиться без своей главной звезды Эрлинга Холланда, который сейчас травмирован и, скорее всего, в первой встрече не сыграет.

Интрига №3. Продолжится ли сказка «Шерифа»?

Молдавский клуб – однозначно один из главных возмутителей спокойствия минувшей еврокубковой осени. Команда Юрия Вернидуба одержала две сенсационные победы в Лиге чемпионов над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1), заняла третье место в группе и впервые в истории обеспечила себе евровесну.

Вернидуб и компания останавливаться на достигнутом не планируют, тем более, что в стыках им попался вполне проходимый соперник – португальская «Брага». По сравнению с командами, которые были в группе «Шерифа», имя не громкое, но при этом еврокубковый опыт у соперников несравним. Двухматчевое противостояние клуб из Тирасполя начнет дома, поэтому времени на раскачку нет – результат нужен сразу.

Интрига №4. «Севилья» тоже здесь

Рамон Санчес Писхуан / Фото - Getty Images Рамон Санчес Писхуан / Фото - Getty Images

Шутка о том, что Лигу Европы со временем можно будет переименовать в «Кубок Севильи» не устареет никогда. Клуб из Андалусии тянет в этот турнир, как будто магнитом. Тем более, что этот розыгрыш для «Севильи» особенный – его финал состоится на ее домашнем стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

За свою историю андалусийцы выиграли уже шесть Кубков UEFA и наверняка не прочь заполучить и седьмой. Первым препятствием на этом пути будет загребское «Динамо» – команда, которая не так давно в Лиге Европы уже навела шороху. Должно быть ярко.

Интрига №5. «Порту» – «Лацио»: встреча старых знакомых

Сержиу Консейсау / Фото - twitter.com/FCPorto Сержиу Консейсау / Фото - twitter.com/FCPorto

Казалось бы, да что особенного в этом противостоянии? Да, встреча крепких европейских клубов, но не более. Однако здесь есть две мощных сюжетных линии. Во-первых, «Порту» проходил именно «Лацио», когда выиграл Кубок UEFA в 2003 году. Это случилось на стадии полуфинала, дома «драконы» выиграли 4:1, а в Риме расписали нулевую ничью. Очень приятные воспоминания, тем более, что этот успех стал прологом к будущему триумфу в Лиге чемпионов уже через год.

Кроме того, главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау провел лучшие годы своей карьере именно в «Лацио», выиграв вместе с ним Кубок Кубков в сезоне-1998/99. Интересно, что в «Лацио» тогда он пришел именно из «Порту», и ушел обратно также из состава римлян, хотя в Италии также еще поиграл за «Парму» и «Интер».

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