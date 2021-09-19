Депай: «Я твердо верю, что мы найдем способ побороться за все титулы»

Голландец взял на себя лидерство в новой команде

Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в преддверии матча Примеры с «Гранадой» прокомментировал для AS неудачный старт каталонской команды в Лиге чемпионов:

«Результат явно неутешительный. Мы должны извлечь уроки из поражения. Нам нужно быть всем вместе, чтобы переломить ситуацию. Я твердо верю, что мы найдем способ побороться за все титулы. Мы «Барса». Впереди много игр. Я хочу показать свои амбиции на поле. У меня нет конкретной цифры, но моя задача – забивать и отдавать много передач».

Нидерландский нападающий этим летом присоединился к каталонцам на правах свободного агента. За 4 стартовых матча в новом сезоне Мемфис уже успел оформить три голевых действия.

После разгрома от «Баварии» (0:3) «блаугранас» уже завтра, 20 сентября, ждет матч с «Гранадой».

Напомним, новая «десятка» «Барселоны» вернется на поле спустя почти год.