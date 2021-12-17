Девич: «Я сделал правильно, что выбрал «Шахтер», а не «Динамо»
Бывший форвард «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины Марко Девич высказался о выборе между донецким клубом и «Динамо» в 2021-м году.
– Спрашивают, что поменял бы в своей жизни раньше. Что касается футбола – работал бы больше. Думаю, я и так неплохо относился к своей профессии, но все равно больше бы работал, еще дольше оставался бы на тренировках.
- У тебя было предложение от «Динамо», но перешел в «Шахтер». Считаешь, сделал правильный выбор?
– Считаю, да. Что бы было, если бы – не знаю. У нас не было дружбы, но отношения между «Шахтером» и «Металлистом» были ближе. Не говорю, что были плохие отношения с другими, но «Динамо» было с «Днепром», а «Металлист» – с «Шахтером».
Если хороший игрок, мог перейти из «Металлиста» в «Шахтер», а если не получалось – назад в Харьков. А у «Динамо» были лучше отношения с «Днепром». Горняки тогда вышли напрямую в ЛЧ, был стиль игры с бразильцами – похоже на «Металлист».
Не знаю, как бы дальше было, если бы перешел в «Динамо».
Ранее Девич высказался о своем решении начать выступления за сборную Украины.
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