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Ди Мария назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Церемония вручения состоится 29-го ноября
26 ноября 22:38
Анхель Ди Мария / фото - Getty Images
Нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча» а также назвал имя своего фаворита в борьбе за высшую индивидуальную награду в футболе. Слова Ди Марии приводит портал RMC Sport.
«Да, я думаю, что Месси заслуживает получить свой 7-й «Мяч». У него был важный год в его карьере. Выиграв Кубок Америки со своей страной после стольких событий, которые произошли с ним на отборе, он наконец выиграл ее. Только за это он этого вполне заслуживает».
Церемония вручения награды пройдет 29-го ноября в Париже.
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