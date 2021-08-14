Ди Мария сравнил Роналду и Неймара с Месси

Вингеру посчастливилось поиграть с лучшими игроками мира

Анехль Ди Мария и Лионель Месси / фото - Eurosport

Аргентинский нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал для журналиста Танкреди Палмери переход в парижский клуб его соотечественника Лионеля Месси:

«Я играл с Криштиану Роналду, Неймаром, Килианом Мбаппе и другими футболистами, но никто из них не похож на Месси. Агуэро сейчас в «Барселоне»? Он просто успокаивает себя».

Вместе с Криштиану Роналду аргентинец выступал за «Реал» в период с 2010 по 2014 год.

А вот с Месси вингер уже давно защищает цвета национальной команды. Именно Ди Мария помог Лионелю взять долгожданный трофей со сборной, забив победный гол в финале Копа Америка.

Напомним, стало известно, когда Месси сможет дебютировать в составе ПСЖ.