Дибала может подписать новый контракт с «Ювентусом» из-за Влаховича
Дібала підтвердив, що покине «Ювентус» по завершенні сезону
Зірковий аргентинець залишить Турин
16:23
Пауло Дібала / Фото - football-espana.netАргентинський нападник «Ювентуса» Пауло Дібала на своїй сторінці в Instagram повідомив про те, що залишить туринський клуб після закінчення сезону-2021/22.
«Тяжко знайти правильні слова, щоб попрощатися з вами. Ми разом провели стільки років, пережили стільки емоцій... Я думав, що ми будемо разом ще більше років, але доля ставить нас на різні шляхи».
Нагадаємо, що Дібала захищав кольори «Ювентуса» з 2015 року, перейшовши із «Палермо».
Зазначимо, що в послугах аргентинця зацікавлені англійські клуби, «Боруссія» Дортмунд та «Рома».
Раніше повідомлялося, що Дібала підпише з «Інтером» контракт на 4 роки.
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