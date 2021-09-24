«Динамо» отправилось на матч с «Рухом» без Буяльского и троих летних новичков
«Динамо» продает билеты на матч с «Шахтером». Сообщалось, что он может пройти без зрителей
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Фото - ФК Динамо Киев
Стартовала продажа билетов на матч десятого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер». Встреча состоится 3 октября.
В столичном клубе сообщили, что у билетов будет семь ценовых категорий. Пропуски на игру можно приобрести за 50, 80, 110, 150, 170, 600 и 650 гривен.
Ранее также сообщалось, что матч может пройти без зрителей. Ожидались санкции к «Динамо» со стороны КДК УАФ в связи с инцидентом во время встречи с «Александрией».
Напомним, 22 сентября «Шахтер» разгромил киевлян в матче за Суперкубок Украины (3:0).
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