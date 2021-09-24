«Динамо» продает билеты на матч с «Шахтером». Сообщалось, что он может пройти без зрителей

«Украинское класико» планируют провести при поддержке трибун

Фото - ФК Динамо Киев

Стартовала продажа билетов на матч десятого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер». Встреча состоится 3 октября.

В столичном клубе сообщили, что у билетов будет семь ценовых категорий. Пропуски на игру можно приобрести за 50, 80, 110, 150, 170, 600 и 650 гривен.

Ранее также сообщалось, что матч может пройти без зрителей. Ожидались санкции к «Динамо» со стороны КДК УАФ в связи с инцидентом во время встречи с «Александрией».

Напомним, 22 сентября «Шахтер» разгромил киевлян в матче за Суперкубок Украины (3:0).