«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Швейцарии

Перед занятием Луческу дал напутствие подопечным

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 28 июня прибыло на первый предсезонный сбор в Швейцарии. Команда провела первую тренировку.

Перед занятием главный тренер Мирча Луческу обратился к игрокам со вступительным словом. Специалист попросил подопечных прислушиваться ко всем требованиям тренерского штаба.

Далее команда выполнила пробежку и разминку, приступив после чего к упражнениям на удержание мяча. Уже 29 июня «бело-синие» приступят к двухразовым тренировкам.

Ранее Эмил Карас, ассистент Луческу, рассказал о старте занятий.