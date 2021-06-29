Ассистент Луческу: «Никто не спрашивает о возрасте. Надел футболку «Динамо» – соответствуй»
«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Швейцарии
Перед занятием Луческу дал напутствие подопечным
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» 28 июня прибыло на первый предсезонный сбор в Швейцарии. Команда провела первую тренировку.
Перед занятием главный тренер Мирча Луческу обратился к игрокам со вступительным словом. Специалист попросил подопечных прислушиваться ко всем требованиям тренерского штаба.
Далее команда выполнила пробежку и разминку, приступив после чего к упражнениям на удержание мяча. Уже 29 июня «бело-синие» приступят к двухразовым тренировкам.
Ранее Эмил Карас, ассистент Луческу, рассказал о старте занятий.
Комментарии 0