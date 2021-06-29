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«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Швейцарии

Перед занятием Луческу дал напутствие подопечным
Футбол Украинская Премьер-лига
10:56
«Динамо» провело первую тренировку на сборах в Швейцарии
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 28 июня прибыло на первый предсезонный сбор в Швейцарии. Команда провела первую тренировку.

Перед занятием главный тренер Мирча Луческу обратился к игрокам со вступительным словом. Специалист попросил подопечных прислушиваться ко всем требованиям тренерского штаба.

Далее команда выполнила пробежку и разминку, приступив после чего к упражнениям на удержание мяча. Уже 29 июня «бело-синие» приступят к двухразовым тренировкам.

Ранее Эмил Карас, ассистент Луческу, рассказал о старте занятий.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Мирча Луческу

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