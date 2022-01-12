«Динамо» сократило количество спаррингов в Испании и назвало трех соперников

Все оппоненты будут оглашены позже

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» выйдет из отпуска 14 января. Спустя три дня киевляне отправятся на первый сбор.

Ранее планировалось, что подопечные Мирчи Луческу проведут на данном этапе подготовки 5 контрольных матчей. Однако их количество принято решение сократить на один.

Расписание спаррингов «Динамо»

19 января – «Реал Мурсия» (Испания)

22 января – «Расинг Унион» (Люксембург)

24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия)

Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский назвал соперников киевлян интересными.