Талант «Динамо» раскрыл идею оригинального празднования разгрома «Барселоны»
«Динамо» сократило количество спаррингов в Испании и назвало трех соперников
Все оппоненты будут оглашены позже
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» выйдет из отпуска 14 января. Спустя три дня киевляне отправятся на первый сбор.
Ранее планировалось, что подопечные Мирчи Луческу проведут на данном этапе подготовки 5 контрольных матчей. Однако их количество принято решение сократить на один.
Расписание спаррингов «Динамо»
19 января – «Реал Мурсия» (Испания)
22 января – «Расинг Унион» (Люксембург)
24 или 25 января – соперник будет объявлен позже
26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия)
Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский назвал соперников киевлян интересными.
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